O atacante Pedrinho voltou a trabalhar sem restrições com o elenco do Goiás nesta semana e deve reforçar o time esmeraldino no duelo deste sábado (30) contra o Botafogo-SP.\nPedrinho sofreu uma lesão de grau 2 no dia 8 de agosto, véspera do jogo contra o Operário-PR. Nesta semana, o atacante começou os trabalhos sem restrições com o elenco, como ocorreu nesta quinta-feira (28). A tendência é que o jogador volte a ser relacionado e inicie a partida diante do Botafogo-SP entre os reservas.\nOutra novidade nas atividades do Goiás nesta semana foi a presença do zagueiro Lucas Ribeiro na transição. É a última fase antes do retorno aos treinos sem restrições.\nO defensor também sofreu uma lesão muscular, mas de grau 1, que tem tempo de recuperação mais rápido. Ele se machucou durante o clássico contra o Vila Nova, no dia 16 de agosto.