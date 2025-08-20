O treino do Goiás nesta quarta-feira (20) foi um pouco diferente do habitual, marcado principalmente por duas conversas: uma do técnico Vagner Mancini com o elenco e outra do treinador individualmente com o meia-atacante Wellington Rato.\nNormalmente, antes de cada treino, o elenco do Goiás se reúne no meio do gramado e todos conversam. Há risadas e algumas brincadeiras, sempre em tom descontraído. Nesta quarta-feira, a primeira atividade com a presença da imprensa após a derrota para o Vila Nova, esse diálogo foi diferente.\nJuninho diz que derrota no clássico machuca e cobra mudança de postura no Goiás\nSaídas de jogadores do Goiás e qualidade com a bola motivaram improvisação de Lucas Ribeiro\nDurante o período que a imprensa foi liberada para acompanhar a atividade no CT Edmo Pinheiro, não houve brincadeiras. A roda entre jogadores e comissão técnica foi mais fechada, sem risadas e teve tom de cobrança do treinador junto ao elenco. O papo durou cerca de sete minutos. O diretor de futebol Lucas Andrino também acompanhou o diálogo.