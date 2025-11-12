Três jogadores do Goiás deixaram o departamento médico e iniciaram o processo de transição física. O lateral direito Diego Caito, o volante Gonzalo Freitas e o atacante Esli Garcia voltaram a participar das atividades no CT Edmo Pinheiro e têm chance de serem relacionados para a partida diante do Novorizontino.\nDiego Caito estava com uma contusão muscular na posterior da coxa direita, Gonzalo Freitas havia sofrido uma lesão na anterior da coxa direita, e Esli Garcia se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito.\nDiego Caito brigará pela vaga de titular com Willean Lepo, que teve exibição ruim na vitória contra o Cuiabá (1 a 0), e Gonzalo Freitas pode fazer o técnico Fábio Carille retornar ao esquema de dois zagueiros, como aconteceu no triunfo sobre o Criciúma (2 a 1) - na ocasião, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe formaram a dupla defensiva. Já Esli Garcia surge como opção no banco de reservas.