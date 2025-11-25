Mais três jogadores estão de saída do Vila Nova. O zagueiro Walisson Maia, o lateral direito Thalys e o meio-campista Dodô, todos eles com contrato até o final do ano, não estão nos planos do clube colorado para 2026. Em compensação, o zagueiro Tiago Pagnussat renovou o seu vínculo até o fim da próxima temporada.\nLeia também\n+ Vila Nova utiliza 18 jogadores da base em 2025, e diretor projeta boa safra nos próximos dois anos\nEntre os três jogadores de saída, quem mais se destacou pelo Vila Nova em 2025 foi Dodô. Após disputar a temporada passada pela Ponte Preta, ele chegou ao Tigre e foi a principal peça de criação durante quase todo o ano. No total, fez 44 jogos e marcou três gols, além de dar cinco assistências. Ele estava emprestado pelo Coimbra-MG até 30 de novembro e retornará ao seu clube de origem, mas deve ser negociado novamente.