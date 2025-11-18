Três jogadores estão de saída do Vila Nova. Os volantes Ralf e Igor Henrique, além do atacante Gabriel Poveda, não ficam para a temporada de 2026. Ralf fará a sua despedida oficial no jogo contra o Volta Redonda na quarta-feira (19), às 19h30, no OBA, enquanto os dois outros já não vestem mais a camisa colorada em 2025.\nLeia também\n+ Leandro Bittar é aclamado como presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova\nRalf, de 41 anos, foi contratado pelo Vila Nova em 2022 e, de lá para cá, fez 159 jogos. Apesar de não ter feito gols, foi sinônimo de liderança interna e participou da campanha do título do Campeonato Goiano. A diretoria prepara uma homenagem para o jogador, que ganhou notoriedade por ter sido multicampeão com o Corinthians entre 2010 e 2015, e entre 2018 e 2019.\nIgor Henrique chegou ao Vila Nova em 2023, quando fez 28 jogos e marcou sete gols. Começou o ano de 2024 no Água Santa, mas retornou ao Tigre para a Série B e fez 24 jogos e dois gols. Em 2025, completou 40 partidas e balançou as redes sete vezes, incluindo na final do Goianão contra o Anápolis. O Atlético-GO é um possível destino.