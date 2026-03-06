Depois da eliminação no Campeonato Goiano, o Vila Nova contratou três jogadores e todos eles já se juntaram ao elenco colorado e podem estar disponíveis para o próximo jogo da Copa do Brasil, na semana que vem. Os atletas são o goleiro Helton Leite, o zagueiro Caio Marcelo e o volante Dudu.\nHelton Leite foi o primeiro a ser anunciado oficialmente pelo Vila Nova, na última quinta-feira (5), com contrato em definitivo até o dia 30 de novembro de 2026, após rescisão de contrato com o Fortaleza. Dudu foi anunciado nesta sexta (6), por empréstimo da Anapolina, com vínculo também até 30 de novembro de 2026.\nApenas Caio Marcelo, que atuou por último no Daegu, da Coreia do Sul, e quase foi contratado pelo Vitória no início deste ano, ainda não foi anunciado oficialmente pelo Tigre, mas isso deve acontecer durante o final de semana.