O Vila Nova integrou três novos jogadores contratados para a sequência da Série B. O lateral direito Igor Carius, o zagueiro Breno e o atacante Caíque Jesus já estão treinando com o elenco colorado. Além deles, o volante Higor Meritão chega em Goiânia na próxima terça-feira (30).\nEmbora estejam integrados ao restante do plantel comandado pelo técnico Guto Ferreira, todos esses jogadores só poderão estrear a partir do dia 20 de julho, com a abertura da janela de transferências.\nIgor Carius, de 33 anos, teve uma passagem pelo futebol goiano entre 2020 e 2021, quando defendeu o Atlético-GO e conquistou um Estadual. Neste ano, disputou seis partidas pelo Mirassol e foi contratado pelo Vila Nova para suprir o empréstimo de Elias para o próprio Mirassol.\nBreno, conhecido também como Breno Bora ou Breno Augusto, tem 24 anos e chega com status de aposta, após figurar na seleção do Campeonato Paranaense A2, por onde atuou pelo campeão Paranavaí, com dez jogos e dois gols marcados. Ele chegou a jogar nas categorias de base do Atlético-GO, em 2021, com 14 jogos.