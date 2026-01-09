O Trindade foi derrotado por 1 a 0 pelo Luverdense-MT nesta sexta-feira (9), pela 3ª rodada do Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no interior de São Paulo. Já eliminado desde a rodada anterior, o time goiano encerrou sua participação na competição sem somar pontos.\nO Tacão entrou em campo já sem chances de classificação após as derrotas nas duas primeiras rodadas, para o Corinthians e para o XV de Jaú.\nJá o Luverdense, que somava um ponto, chegou a quatro e precisa torcer por uma derrota do Corinthians, por dois ou mais gols, diante do XV de Jaú, para se classificar. A partida está marcada para esta sexta-feira (9), às 18h15.\nGoiás vence o Tanabi, segue 100% e avança na Copinha para enfrentar o Mirassol\nA partida foi equilibrada desde o início, com chances para os dois lados. Mesmo eliminado, o Trindade buscava encerrar sua campanha com uma vitória, enquanto o Luverdense pressionava em busca do resultado que ainda o mantinha vivo na competição. Na primeira etapa, o time mato-grossense chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento.