O Trindade foi derrotado pelo XV de Jaú por 2 a 1 nesta terça-feira (6), em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo 8 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no interior de São Paulo.
Com o resultado, o Tacão chegou à segunda derrota em duas rodadas, a primeira havia sido diante do Corinthians, e segue sem pontuar na competição, tendo agora chances remotas de classificação para a segunda fase. O time goiano depende de uma derrota do Corinthians diante do Luverdense-MT, também nesta terça-feira (6), às 19h30, para seguir com possibilidades na última rodada.
Caso o Corinthians seja derrotado, o Trindade precisará vencer o Luverdense-MT na rodada final e ainda torcer por uma vitória do XV de Jaú sobre o Corinthians, além de tirar a diferença no saldo de gols. Atualmente, o Tacão tem saldo negativo de dois gols, enquanto o Corinthians, antes do segundo jogo, possui saldo positivo de um, o que torna a situação bastante difícil.