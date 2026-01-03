Neste sábado (3), em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, o Trindade perdeu por 1 a 0 pelo Corinthians, maior campeão da competição, com 11 títulos. A partida foi válida pelo Grupo 8 e disputada no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no interior de São Paulo.\nAtual vice-campeão da Copinha, o Corinthians entrou em campo como um dos favoritos e confirmou o favoritismo ao longo do jogo, com maior posse de bola e as principais chances criadas. Mesmo assim, o Trindade, que disputa a competição pela terceira vez consecutiva, mostrou organização tática, competiu bem e conseguiu equilibrar o confronto em alguns momentos, exigindo defesas do goleiro adversário.\nCopinha 2026: Trindade busca avançar em grupo com maior campeão\nO Tacão conseguiu segurar a pressão durante boa parte da partida, mas, aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante Favela, camisa 9 do Corinthians, cavou na saída do goleiro Gutierry e marcou o gol que definiu o placar.