A partir deste sábado (7) e até o dia 22 de fevereiro, três atletas juvenis que treinam em Goiânia vão disputar competições de tênis na Guatemala: João Vitor Siqueira, de 15 anos, além de Henrique Schafer e João Vieira, ambos de 17 anos. Eles vão disputar torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF) e se inspiram no sucesso internacional de outro goiano, Luis Augusto Miguel, de 16 anos.Os três atletas viajaram na manhã de quinta-feira (5), partindo de Brasília, e vão disputar dois ITF J60 na Cidade de Guatemala. Henrique está na chave principal, enquanto João Vitor e João Vieira disputarão as qualificatórias.João Vitor é natural de Goiânia e joga tênis há cinco anos. Começou a jogar por influência do pai, que já praticava o esporte, e também pelos amigos dele, que sempre incentivaram o garoto a começar. Com o tempo, ele foi gostando cada vez mais e levando o esporte mais a sério.O jovem de 15 anos já participou de diversas competições da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat), no Brasil, Paraguai, Chile e Bolívia. Seus principais resultados são o vice-campeonato brasileiro de simples, na categoria 18 anos, e o título de campeão de duplas, até 18 anos, conquistados em Goiânia.Agora, ele mira boas atuações na Guatemala. “Minhas expectativas são boas, estou bem preparado no físico e no mental, com bom ritmo de jogo. Quero trazer o troféu para casa”, comentou,Henrique Schafer também é nascido em Goiânia e pratica tênis há quase dez anos, depois de começar a ver aulas e se interessar pela modalidade. Já participou de várias competições de níveis estadual, nacional e mundial, e teve seus primeiros troféus ITF no final do último ano.“Minhas expectativas estão altas para esses torneios e espero poder voltar com o título. Já fui várias vezes para fora do Brasil, mas será a primeira vez na Guatemala”, contou.João Vieira, por sua vez, nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Goiânia há uma década. Pratica tênis desde os 9 anos e começou a jogar por influência do pai, que sempre jogou e lhe apresentou o esporte. “Com o tempo, o tênis se tornou algo muito importante na minha vida”, disse.O tenista já participou de torneios nacionais em diferentes estados e também fora do Brasil, e seus melhores resultados foram três vices em torneios de duplas na categoria 18 anos, realizados em Goiás.“As expectativas são muito boas (para a Guatemala). Estamos indo confiantes, focados em fazer bons jogos e buscar o melhor resultado possível”, declarou.InspiraçãoTodos os três se inspiram em um goianiense que é o atual número 3 no ranking juvenil mundial. “Acho muito importante ter um atleta como o Guto Miguel como referência. Ele é um talento, que joga em alto nível e representa muito bem o tênis goiano. Com certeza, no futuro, também quero ser uma fonte de inspiração para outros atletas”, afirmou João Vitor.João Vieira também fez coro aos elogios. “É muito importante ter alguém como o Guto Miguel como referência no cenário goiano. Ele mostra que é possível chegar longe vindo daqui. Se ele conseguiu, nós também podemos. No futuro, penso, sim, em ser uma inspiração para outros atletas.”Henrique Schafer destacou também a parceria com o conterrâneo. “Guto é parceiro, já jogamos muito juntos. Com certeza é um bom exemplo para todos do tênis goiano”, concluiu.Guto MiguelLuis Augusto Miguel, ou simplesmente Guto Miguel, é uma das principais revelações do tênis brasileiro nos anos recentes. No último fim de semana, o tenista de 16 anos participou do torneio juvenil do Australian Open e chegou até as quartas de final no simples, sendo eliminado pelo esloveno Ziga Sesko, que foi parceiro de dupla do jovem goiano. Sesko acabou se sagrando campeão.“O Australian Open foi uma experiência muito boa para mim, uma semana positiva. O fato de eu ter perdido para o campeão mostra que o título está muito próximo, mas sabendo que tenho que trabalhar um pouco mais para conquistar. É manter os pés no chão, seguir trabalhando firme porque nos próximos (campeonatos) o título vem”, avaliou.Sobre o fato de ser uma inspiração para outros goianos, Guto Miguel falou sobre a própria juventude. “Sempre tento manter os pés no chão, de maneira que eu possa dar exemplo à galera mais jovem. Mas ainda sou jovem, então isso é um pouco novo para mim, mas é uma coisa que faz parte do atleta profissional e tento dar o máximo de exemplo possível.”Ao POPULAR, Guto Miguel afirmou que não tem calendário 100% definido, mas deve participar do Rio Open após receber convite para disputar as qualificatórias, em 14 e 15 de fevereiro. Ele se tornará o terceiro brasileiro no torneio, depois das confirmações de João Fonseca e João Lucas Reis, que vão jogar a chave principal. Posteriormente, o goiano também deve estar no Challenger de Brasília, em março.Em sua trajetória, Guto Miguel soma seis títulos de ITF em simples e mais três nas duplas. Após conquistar recentemente os títulos de simples e duplas no J300 de Traralgon, na Austrália, ele alcançou a 3ª colocação no ranking juvenil mundial, a melhor marca de sua carreira.