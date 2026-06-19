Aparecidense, Goiatuba e Crac, os três times goianos que se classificaram para a 2ª fase da Série D, iniciam suas jornadas no mata-mata neste fim de semana, com a disputa dos jogos de ida. Enquanto Camaleão e Leão do Sul jogam em casa, o Azulão disputa sua partida fora de seus domínios.\nNo sábado (20), às 16 horas, a Aparecidense recebe o Capital-DF no Estádio Aníbal Batista de Toledo. Como se classificou na 4ª colocação do Grupo A3, o Camaleão enfrenta o Capital, que teve melhor campanha no Grupo A4 e, por isso, decidirá o confronto em casa. Dessa forma, conquistar um resultado positivo na ida é fundamental para a equipe goiana.\nNo domingo (21), acontecem os outros dois confrontos envolvendo equipes goianas.\nO Goiatuba enfrenta o Brasiliense, às 16 horas, no Estádio Serejão, m Taguatinga (DF). Dono da melhor campanha entre os representantes de Goiás na 1ª fase, o Leão do Sul terminou na 2ª colocação do Grupo A4 e encara o 3º colocado do Grupo A3. Por ter feito campanha superior, decidirá a vaga em casa e busca levar uma vantagem para o duelo de volta.