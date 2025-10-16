Na última vez em que o Vila Nova visitou o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, a equipe colorada venceu por 3 a 1 em jogo válido pela 1ª fase do Goianão de 2025. Naquela ocasião, os autores dos gols foram Igor Henrique, Emerson Urso e Gabriel Poveda. Todos eles permanecem no elenco e são peças importantes no time de Umberto Louzer.\nLeia também\n+ Vila Nova encaminha renovações de contratos de dois zagueiros\nIgor Henrique, que abriu o placar de cabeça naquele clássico de janeiro, fez 36 jogos e cinco gols até aqui na temporada. Foi titular absoluto do Vila Nova no primeiro semestre, sob o comando de Rafael Lacerda, atuou com frequência com Luizinho Lopes, mas perdeu espaço com Paulo Turra. Desde a chegada de Louzer, o volante voltou a aparecer e foi titular em todos os três jogos do técnico até o momento, substituindo o meia-atacante Dodô.