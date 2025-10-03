A Adidas apresentou a Trionda, bola que será usada na Copa do Mundo de 2026 mas há uma versão dela que não é possível comprar nas lojas: o modelo traz a tecnologia de bola conectada, embutida dentro da versão "Pro".\nAUXÍLIO À ARBITRAGEM\nA bola do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá terá uma espécie de plataforma de apoio à arbitragem. O sistema foi desenvolvido em colaboração com a Kinexon.\nLeia também\n+Em sua estreia, técnico do Vila Nova lamenta erros e projeta ajustes no time\nA Tecnologia de Bola Conectada envia dados precisos em tempo real ao sistema de VAR. Assim, em uma combinação com o GPS dos jogadores e uso de inteligência artificial, as decisões de impedimento serão mais rápidas.\nOutro detalhe que a tecnologia pode ajudar é em relação aos toques na bola, auxiliando em lances duvidosos sobre jogadas envolvendo desvios com a mão.