-VÍDEO: Troféu do Goianão cai de drone antes da final na Serrinha (1.3386223)\nO troféu do Campeonato Goiano caiu durante um voo de drone no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, neste domingo (15). O acidente ocorreu antes do início dos protocolos de entrada de Goiás e Atlético-GO para a partida de volta da decisão do Estadual.\nA Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiu levar a taça para o gramado em um drone. O objeto foi inserido na parte de cima do equipamento e, após o início do voo, o troféu e a drone caíram no gramado que fica ao fundo do setor 3, onde funcionam as escolinhas.\nSegundo informações de bastidores na Serrinha, a queda ocorreu por causa da aproximação com sinal de outro drone.