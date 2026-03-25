Os turistas que vieram a Goiânia para acompanhar a segunda etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP), entre 20 e 22 de março, movimentaram a economia local com um gasto médio de R$ 6.856,28 por pessoa, segundo levantamento do governo estadual. O estudo aponta que os gastos incluem despesas dentro do autódromo, estimadas em R$ 2.703,40, e custos de permanência na capital, que chegaram a R$ 4.152,88.\nO estudo indica que 76% do público pretende retornar ao evento em 2027. Estado negocia para trazer também a Fórmula Indy. A pesquisa, realizada pelo Observatório de Turismo de Goiás em parceria com o Observatório de Turismo de Goiânia (GoiâniaTur), MotoSport, Secretaria-Geral de Governo (SGG), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Sebrae, foi divulgada na terça-feira (24).\nA prévia parcial indica que os visitantes de 20 países e 25 estados ficaram, em média, quatro noites na cidade. O período representa um gasto diário de R$ 1.038,22 com hospedagem, transporte, alimentação, lazer, compras e outros serviços.