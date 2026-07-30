A Uefa anunciou um boicote às competições organizadas pela Fifa após a proposta de criar uma empresa para organizar competições e gerir as operações comerciais da entidade, com captação de recursos e vendas de ações.\nA decisão foi divulgada após reunião de emergência nesta quinta-feira (30). A nota oficial foi publicada no site da Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, e exige que a Fifa abandone a proposta.\n"A UEFA e suas 55 associações-membro permanecem unidas. Rejeitamos de forma unânime e inequívoca a proposta da FIFA de transferir participações de propriedade na Copa do Mundo e em outras competições da FIFA para investidores privados", disse comunicado oficial da Uefa.\nNesta semana, a Fifa propôs a criação da "SAF". O presidente da entidade, Gianni Infantino, disse que a proposta é, por ora, uma oferta e só será concretizada se for aprovada pela maioria das 211 nações filiadas e pelo conselho da entidade.