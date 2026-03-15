A Uefa anunciou, neste domingo (15), que a Finalíssima 2026 - duelo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa - está cancelada diante do impasse entre Argentina e Espanha. O confronto seria realizado no Catar, no dia 27 de março, mas a programação precisou ser revista diante da guerra no Oriente Médio, e não houve acordo quanto a datas e novo local.\nCom forte determinação em salvar a importante partida, e apesar das compreensíveis dificuldades de realocar um jogo de tamanha importância em um prazo extremamente curto, a Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas todas se mostraram inaceitáveis para a Federação Argentina de Futebol Trecho da nota da Uefa.\nAinda no comunicado, a Uefa apontou que foram colocadas à mesa três opções. A primeira com a partida no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na data original e com uma divisão de 50/50 entre os torcedores presentes, mas não houve avanço.