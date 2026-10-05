As inscrições para a 17ª Unimed Meia Maratona de Goiânia estão abertas. O evento é uma das corridas de rua mais tradicionais da capital e reunirá atletas profissionais e amadores em uma manhã dedicada ao movimento, à saúde e à superação, com percursos para diferentes níveis de preparo e objetivos.\nInscreva-se para a Unimed Meia Maratona de Goiânia\nA corrida será realizada no dia 18 de outubro, um domingo, é realizada pelo Jornal O Popular e tem inscrições abertas até o próximo dia 14 ou até as vagas acabarem.\nA Meia Maratona de Goiânia vai promover uma manhã que irá além da experiência em corrida de rua.\nCom o tema “Cada Passo Conta”, a edição deste ano convida os participantes a enxergarem a corrida para além da linha de chegada.\nCada quilômetro percorrido representa uma conquista, seja para quem busca melhorar o desempenho, superar um desafio pessoal, iniciar uma rotina mais saudável ou simplesmente viver a experiência de correr ao lado de outras pessoas.