Um ano depois de chegar ao Corinthians, Memphis Depay vive momento de afirmação. Recuperado fisicamente e embalado por recordes, o atacante agora volta suas atenções a um momento decisivo da temporada.\nNa última Data Fifa, Memphis se tornou o maior artilheiro da história do país, marcando duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia e chegando a 52 gols pela equipe nacional. Aos 31 anos, também soma 30 assistências, outro recorde.\nAs boas performances colocam em cheque as dúvidas sobre sua forma física, após passar as últimas semanas se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. O camisa 10 retornou saindo do banco na vitória por 1 a 0 sobre o Ahtletico-PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e foi titular no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras.\nDECISÃO