Uma medalha representa, para um trio de goianos, anos de treinos, viagens, planejamento e diferentes histórias construídas ao longo de seis desafios de 42,195km, cada. Darlan Carneiro, Leoní Gomes de Oliveira e Mirian Cristina Tavares Rodrigues são exemplos de corredores detentores de uma cobiçada mandala.\nOs três goianos completaram as seis provas que formam o circuito tradicional das World Marathon Majors (WMM) e receberam a cobiçada Six Star Medal, a mandala. As maratonas de Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Tóquio colocaram desafios diferentes no caminho de cada um, desde a preparação física até a logística para disputar provas em diferentes países.\nCriada em 2006, a World Marathon Majors atualmente inclui Sydney, incorporada em 2025, que faz com que reúna sete maratonas. Mas a medalha especial, a Six Star, ainda tem as seis provas originais representadas.