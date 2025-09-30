Na tarde desta terça-feira (30), o Vila Nova apresentou oficialmente o treinador Umberto Louzer para comandar a equipe na reta final da Série B. O novo técnico colorado quer dar a volta por cima no time, encerrar a sequência de sete partidas sem vitórias na competição e iniciar um bom planejamento para o ano que vem.\n“Ninguém desaprende a jogar futebol. É um momento ruim de sete jogos, isso faz com que o atleta emocionalmente, mentalmente, acabe tendo um pouco de receio daquilo que costuma fazer naturalmente quando as coisas estão fluindo. O que cabe a nós justamente neste primeiro momento é ter essa conversa, dar sustentação e trazer confiança para eles”, disse Umberto Louzer.\nLeia também\n+ Novo técnico, sistema conhecido: como Umberto Louzer pode escalar o Vila Nova\nO treinador fará a sua estreia diante do Criciúma, que neste momento é o vice-líder da Série B. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira (2), às 21h30, no OBA, pela 30ª rodada do torneio nacional.