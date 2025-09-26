Com chances remotas de acesso à Série A, o Vila Nova deu um passo importante nesta quinta-feira (25) e deu indícios que iniciou o planejamento para a temporada de 2026. A diretoria colorada agiu rápido após a demissão do técnico Paulo Turra e contratou Umberto Louzer, que deve ser o último treinador da gestão do presidente Hugo Jorge Bravo.\nNa última quarta-feira (25), depois de empatar com o Cuiabá em 2 a 2, e chegar a seis jogos sem vencer na Série B, o técnico Paulo Turra foi demitido do Vila Nova, ainda no vestiário do OBA. A diretoria se movimentou rápido e anunciou a contratação de Umberto Louzer na tarde de quinta-feira (26), com vínculo até o final de 2026.\nO profissional chega ao clube colorado com Caio Autuori (auxiliar) e Marcelo Rohling (preparador físico).\nO objetivo principal é espantar qualquer chance de rebaixamento à Série C - a probabilidade de queda, de acordo com o departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é de 3% - e começar a montar o time para a próxima temporada.