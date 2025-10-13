O técnico Umberto Louzer dividiu méritos e elogiou a dedicação do elenco do Vila Nova, que bateu o Amazonas neste domingo (12) e voltou a vencer na Série B depois de nove partidas (quase dois meses). O Tigre ganhou de 1 a 0 no OBA e chegou aos 43 pontos após 32 partidas.\nUmberto Louzer explicou que o jogo contra o Amazonas estava difícil e foi facilitado pelo empenho do elenco colorado. Depois de um primeiro tempo monótono, o Tigre melhorou na etapa final e persistiu até marcar no gol com o zagueiro Pedro Romano.\n“A gente sabia das dificuldades do jogo, em função dessa marca (nove partidas sem vencer) tão ingrata que a gente vinha carregando. Por mais que eu falasse com os atletas, inconscientemente isso trava o jogo e o atleta não joga no seu natural. A vitória foi importantíssima, traz confiança e segurança Vamos trabalhar, buscar evolução sabendo que podemos melhorar. A vitória foi fruto da nossa dedicação”, analisou o técnico do Vila Nova.