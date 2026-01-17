O técnico Umberto Louzer elogiou a atuação do volante João Vieira, que foi um dos destaques da vitória do Vila Nova sobre o Anápolis, neste sábado (17). Após a partida, o treinador também saiu em defesa do goleiro Airton e enalteceu o desempenho coletivo do Tigre, que bateu o Galo da Comarca por 3 a 1 e segue com 100% de aproveitamento após três partidas no Goianão.\nJoão Vieira foi um dos destaques do Vila Nova. Ele deu duas assistências, ambas para o centroavante Dellatorre, e marcou um gol na vitória colorada no estádio Jonas Duarte.\n“O João (Vieira) tem papel importantíssimo na fase ofensiva e defensiva. É um atleta completo, a gente trabalha muito com ele. É um atleta que quer evoluir. Eu já tinha tentado levar ele para outras equipes que trabalhei, mas agora tenho esse prazer de trabalhar com ele. É um baita cara, que tem tudo para crescer”, elogiou Umberto Louzer.