O Vila Nova encerrou neste domingo (1º) a participação no Estadual depois do empate de 0 a 0 com o Atlético-GO, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Assim, o clube e a torcida vilanovense amargaram o fim do sonho de buscar na atual temporada o bicampeonato do Goianão - o Tigre foi campeão em 2025, quando se aproximava de completar 20 anos sem o título do Estadual.\nA eliminação em casa, na semifinal, acendeu novamente a pressão da torcida em relação ao trabalho do técnico Umberto Louzer, que ainda não venceu clássicos nesta passagem pelo clube.\nPara o Atlético-GO, a sequência incomoda - o Vila perdeu ano passado (1 a 0) e nesta temporada (2 a 1 e 2 a 0), além da igualdade no segundo jogo da semifinal (0 a 0). O Tigre também foi derrotado pelo Goiás (1 a 0).\nUmberto Louzer e o elenco viajam pressionados, nesta terça-feira (3), para o interior paulista, onde o clube decidirá a vaga à 3ª fase da Copa do Brasil. O Vila Nova jogará nesta quarta-feira (4), às 19 horas, contra o Velo Clube, em Rio Claro-SP.