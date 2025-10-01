O objetivo imediato de Umberto Louzer como novo técnico do Vila Nova é encerrar a sequência de sete jogos sem vencer na Série B. Essa não é a pior marca da história do time nos pontos corridos, que pertence às campanhas de 2022 e 2011, mas diminuiu consideravelmente as chances de acesso do time em 2025.\nNeste momento, o Vila Nova amarga sete partidas sem vitórias, com cinco empates e duas derrotas. Essa não é a maior sequência sem vencer da equipe nos pontos corridos da Série B (desde 2006), mas preocupa na atual temporada.\nO recorte é de 13 jogos sem vitória. Foram duas sequências, uma em 2022 (sete empates e seis derrotas) e outra em 2011 (cinco empates e oito derrotas).\nSe incluirmos todas as competições, a marca de 2022 é de 14 jogos sem vitórias, ao inserir na conta a derrota para o Fluminense por 2 a 0 pela Copa do Brasil, logo antes do revés perante o Sampaio Corrêa pela Segundona.