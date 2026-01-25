O técnico Umberto Louzer disse que o Vila Nova não foi eficiente no clássico contra o Atlético-GO e por esse motivo foi superado pelo rival. No OBA, com gol no fim, o Dragão venceu por 2 a 1, pela 5ª rodada do Goianão, e pôs fim aos 100% de aproveitamento do Tigre, que segue líder do Campeonato Goiano com 12 pontos.\nO treinador também acredita que a condição do gramado do OBA explique o futebol apresentado pelo Vila Nova. Apesar de ter criado as principais chances, o time colorado teve dificuldades para trocar passes, já que o gramado sofreu com a forte chuva que atingiu a região do estádio cerca de duas horas antes do início do clássico.\n“Nossa equipe produz muito, é bastante ofensiva, mas tem como principal característica a bola no chão, no pé. O gramado não permitiu isso e afetou a fluidez do jogo. Tivemos certo prejuízo, mas nos adaptamos às dificuldades. Nós tivemos as melhores oportunidades no segundo tempo e esbarramos na nossa eficácia. Não fomos eficientes nas chances criadas”, analisou o técnico Umberto Louzer após o revés no clássico.