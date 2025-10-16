Desde o último encontro com o Vila Nova no Estádio Antônio Accioly, pela 1ª fase do Campeonato Goiano, em que foi derrotado por 3 a 1, o Atlético-GO alterou bastante o seu elenco. O único jogador que começou atuando naquela partida e segue como titular é o lateral esquerdo Guilherme Romão.\nLeia também\n+ Técnico do Atlético-GO precisa recuperar time para clássico após duas derrotas\nNa derrota para o Vila Nova há quase nove meses, a escalação rubro-negra foi a seguinte: Anderson; Marcinho, Alix, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Janderson, Caio Dantas e Alejo Cruz. Na época, quem comandava o time era Rafael Guanaes, atualmente com um bom trabalho pelo Mirassol na Série A.\nNo compromisso mais recente do time na temporada, uma derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda pela Série B, fora de casa, o técnico Rafael Lacerda mandou a campo um time montado desta forma: Paulo Vitor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Kauan; Federico Martínez, Lelê e Tallison.