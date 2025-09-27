A motivação de começar a correr para Odinei Cabral, de 44 anos, chegou em um momento decisivo e delicado da sua vida. Até então, ele vivia uma vida totalmente sedentária e convivia com o sobrepeso. A virada de chave ocorreu em 2020, quando seu pai faleceu por complicações da diabetes. Foi nessa perda que o corredor de rua percebeu a necessidade de mudar seus hábitos. Hoje, cinco anos depois, ele perdeu 33 quilos e se prepara para a Meia Maratona de Goiânia.\nA 16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia será realizada no dia 19 de outubro e é uma realização do POPULAR. Para Odinei, essa será a grande prova do ano, na qual ele percorrerá 5km.\nOdinei transformou sua vida com o propósito de melhorar sua saúde e estar presente na vida de seus filhos, João Lucca e Maitê. “Não queria morrer igual a ele (seu pai), até porque eu decidi que precisava ver meus filhos crescerem”, disse o corredor sobre sua motivação para se transformar.