A Unimed Meia Maratona de Goiânia é uma prova que exige preparo de quem participa da tradicional corrida de rua da capital. Neste domingo (19), corredores serão desafiados a percursos com alternância entre subidas e descidas, calor em alguns momentos, mas com a promessa de uma sensação única após a conclusão dos traçados.\nSão quatro percursos disponíveis, todos com vagas preenchidas da prova, que é realizada pelo jornal O POPULAR e que tem a primeira largada às 5h30.\nO percurso mais longo é de 21km. O traçado é marcado por subidas e descidas, o que exige preparo físico de cada atleta. Largada e chegada serão na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).\n16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia: como será a retirada dos kits de corrida\nCorredora faz da 16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia parte de sua retomada; veja como se inscrever