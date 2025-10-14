Sete meses e meio depois de sofrer uma grave lesão, Emerson Urso voltou a entrar em campo pelo Vila Nova. Em meio à reta final da Série B, o atacante de 24 anos se tornou uma alternativa importante para o técnico Umberto Louzer, visando também à próxima temporada.\nNo dia 27 de fevereiro deste ano, Emerson Urso entraria como titular no Vila Nova na partida diante da Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Até ali, o atacante estava em um bom momento, com oito jogos e um gol marcado no clássico contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pelo Goianão, em chute de antes do meio-campo.\nNo entanto, a trajetória do jogador foi interrompida após ele romper o tendão de Aquiles, lesão que o deixaria fora dos gramados por pelo menos os seis meses seguintes. Emerson Urso precisou passar por cirurgia e, desde então, esteve se recuperando. Em meados de setembro, ele iniciou o processo de transição para poder voltar a atuar.