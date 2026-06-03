O Uruguai confirmou a lesão de Arrascaeta, meia do Flamengo, mas confirmou que o jogador estará na Copa do Mundo. Arrascaeta sentiu dores musculares no treino realizado nesta terça-feira (02), no Uruguai. Ele saiu da atividade com um "desconforto" e realizou exames de imagem para ter o diagnóstico.\nO meia teve lesão muscular na panturrilha. O problema físico, no entanto, não impede a participação do jogador na Copa, segundo o comunicado do Uruguai.\nAutódromo de Goiânia terá troca total do asfalto; decisão ocorre menos de três meses após MotoGP\nForam realizados os exames correspondentes e foi confirmada uma lesão muscular na panturrilha, mas ela não impede sua participação na Copa do Mundo. Sua convocação para a Copa do Mundo FIFA 2026 permanece inalterada. Comunicado da seleção uruguaia\nO Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo. A seleção estreia contra a Arábia Saudita (15/6), depois encara Cabo Verde (21/6) e fecha a primeira fase contra a Espanha (26/6)