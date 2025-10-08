O atacante uruguaio Federico Martínez, de 29 anos, tem sido um dos destaques do Atlético-GO na campanha de arrancada do time na Série B. O jogador já marcou três gols na competição e aparece muito no sistema ofensivo com assistências. Na goleada (3 a 0) sobre o Athletico-PR, no domingo (5), o uruguaio mostrou precisão no cruzamento para o cabeceio de Maranhão, no primeiro gol, e no toque que deixou o zagueiro Adriano Martins livre para fechar o placar.\nDesde o começo do ano no Dragão, o jogador finalmente se adaptou ao estio do futebol brasileiro, depois de atuar nas ligas uruguaia, argentina, mexicana e chilena.\n“Sofri um pouco no princípio (início) do ano, pois é muita intensidade. Venho do futebol chileno, que é mais tranquilo. Mas, agora, me sinto melhor, estou mais adaptado e, aos poucos, vou melhorando as minhas atuações”, afirmou o jogador atleticano, que demorou para se firmar e ainda foi criticado pelo pênalti desperdiçado na derrota (3 a 1) para a Ferroviária-SP, no Estádio Accioly.