Numa noite inspirada do atacante uruguaio Federico Martínez, o Atlético-GO venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Antônio Accioly, na noite deste domingo (10), pela 21ª rodada da Série B. Fede Martínez fez o primeiro gol atleticano e deu a assistência para Kelvin fechar o triunfo.\nO Dragão deixou para trás duas estatísticas negativas: a de cinco rodadas sem vitória na Série B e a de nunca ter vencido o Botafogo-SP em jogos oficiais. O resultado traz mais tranquilidade ao time atleticano, que chega aos 27 pontos e terá, no próximo domingo (17), outro adversário paulista pelo caminho - a Ferroviária, de Araraquara-SP.\nDurante a partida deste domingo (10), Federico Martínez precisou de persistência para fazer o gol. Ele carimbou a trave, duas vezes, nos minutos iniciais. Teve outras participações, mas foi no segundo tempo que desencantou. Dois lances foram suficientes para levar o Atlético-GO à vitória após cinco jogos - duas derrotas e três empates - sem vencer na Série B, flertando com o Z4 da Segundona nacional.