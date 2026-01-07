O atacante Kevin Ramírez, de 31 anos, chega ao Atlético-GO com a expectativa de repetir as boas atuações e os números da Série B de 2025, em que marcou dez gols pelo Amazonas. Ele reforça o setor ofensivo do Dragão, no lugar do conterrâneo Federico Martínez.\nRamírez vai completar em fevereiro um ano no futebol brasileiro. Coincidentemente, um dos principais jogadores em atividade no país é outro uruguaio, Giorgian de Arrascaeta, ídolo do Flamengo.\nOutros nomes do Uruguai também fizeram sucesso por aqui, como Dario Pereyra, Hugo de León, Rodolfo Rodríguez, Lugano e Pedro Rocha. O atacante atleticano tenta evitar comparações e quer seguir a própria trajetória.\n"Claro que muitos jogadores uruguaios passaram por aqui, como o Luis Suárez. Porém, cada jogador tem de seguir o seu caminho, dar o melhor em cada time que estiver defendendo. É o que venho fazer aqui, jogando pelo Atlético-GO. É dar o máximo para, principalmente no fim do ano, alcançar o objetivo do acesso à Série A", projetou o atacante, cotado para ser titular da equipe rubro-negra na abertura do Estadual, contra o Anápolis, no próximo sábado (10).