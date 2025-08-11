O uruguaio Federico Martínez chegou ao Atlético-GO no início de fevereiro com a expectativa de ser um atacante rápido e com facilidade para atuar pelos lados do campo. Neste domingo (10), após seis meses de clube, o jogador foi decisivo e saiu como destaque na vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no Estádio Antônio Accioly.\nAutor de um gol, aos 19 minutos do segundo tempo, e de uma assistência para o segundo gol, marcado por Kelvin aos 42 minutos da etapa final, Fede Martínez definiu a sensação de que "é muito importante ganhar" e que a vitória "traz mais confiança" para a sequência da Série B.\nAo ser indagado se foi a melhor atuação pelo clube, Fede Martínez não titubeou. "Creio que sim. Fiz um gol e uma assistência", resumiu o atacante uruguaio, ainda com dificuldade para se comunicar com a imprensa após o jogo.