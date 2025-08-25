O atacante Federico Martínez se redimiu na noite deste domingo (24) e marcou o gol que definiu o empate do Atlético-GO, por 2 a 2, com o Cuiabá, na Arena Pantanal. O jogo estava 2 a 1 para o Dourado, até os 45 minutos do 2º tempo, quando o uruguaio fez o gol da igualdade do Dragão. Antes, Dudu fez para o time goiano, enquanto Alisson Safira e Bruno Alves anotaram para a equipe da casa.\nNa rodada passada, na derrota de 3 a 1 para a Ferroviária, o atacante Federico Martínez desperdiçou cobrança de pênalti quando o jogo estava empatado por 1 a 0. Depois do jogo, o técnico Rafael Lacerda afirmou que o jogador desobedecer ordem, já que o batedor definido era o atacante Lelê. O uruguaio foi multado pelo direção atleticana.\nCom o resultado, o time atleticano chega aos 28 pontos, abre cinco pontos para a zona de rebaixamento (Z4) e precisará de uma vitória em Goiânia na próxima rodada, no domingo (31), contra o Amazonas-AM para ampliar a diferença para o grupo dos quatro últimos colocados.