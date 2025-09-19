O técnico Vagner Mancini disse que existe incômodo “muito grande” internamente para o Goiás voltar a vencer na Série B. O time esmeraldino, que é o 2º colocado com 45 pontos, está em sua maior sequência sem vitória - três jogos - na competição. A equipe busca reabilitação neste sábado (20), na Serrinha, contra o Paysandu.\n“Óbvio que a gente está em momento que tem que ganhar, mas qual momento no campeonato que o time tem que ganhar? Sempre vai existir pressão para que a gente vença a partida. O Goiás é um time que tem que estar na Série A, existe uma incomodação muito grande (para voltar a vencer). Estamos em um momento que temos que voltar a ganhar”, falou o treinador, que não se vê pressionado no cargo por causa da sequência sem vitória.\n“Eu sinceramente não paro para pensar sobre isso. A pressão existe todos os dias e não preciso da pressão externa. Me cobro todos os dias para ter uma boa performance, que a gente mostre algo diferente. A pressão existe e não estou preocupado com isso, estou mais focado no jogo, naquilo que pode representar pra gente. Quero encontrar soluções para a equipe jogar de maneira efetiva”, acrescentou.