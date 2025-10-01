O técnico Vagner Mancini admitiu que o Goiás está devendo no 2º turno e poderia estar “jogando melhor”. Nesta terça-feira (30), o time esmeraldino empatou sem gols com o Atlético-GO, no clássico goiano que fechou a 29ª rodada da Série B.\n“O Goiás poderia estar jogando melhor. Passa por um momento no campeonato que outras equipes passaram. O Criciúma iniciou mal e de repente arrancou, Athletico-PR idem. Tivemos algumas equipes que foram mais equilibradas, Novorizontino e Chapecoense”, disse o treinador, que acrescentou que o acesso à Série A será conquistado pelo Goiás, mas com dificuldades.\nCom o empate na Serrinha, o Goiás desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B e tem 50 pontos na 2ª colocação. É a mesma pontuação do Coritiba, que fica em 1º por ter melhor saldo de gols (11 a 8). “Eu não tenho dúvida no acesso, mas vai vir com dificuldade. Todos buscam a melhor performance. A insatisfação é normal, nosso time poderia ter cinco, seis pontos de diferença para o segundo colocado, mas não aconteceu. Estamos conscientes disso”, salientou.