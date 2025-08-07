Com a semana livre para treinos, o técnico Vagner Mancini analisa a possibilidade de mudar a formação do Goiás para o jogo contra o Operário-PR, no próximo sábado (9), na Serrinha. O treinador pode fazer alterações na defesa e no meio-campo. A intenção é ter uma equipe que consiga ter desempenho mais equilibrado no aspecto defensivo.\nO desempenho da defesa do Goiás tem dado dor de cabeça para o treinador. Nos últimos nove jogos, período em que Vagner Mancini foi forçado a mudar o sistema defensivo por causa da impossibilidade de utilizar a dupla de zaga titular, o time esmeraldino sofreu 11 gols e não foi vazado em apenas uma ocasião, na vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR.\nCom a semana livre, o zagueiro Lucas Ribeiro aprimora o condicionamento físico e há possibilidade do jogador voltar a ser utilizado. Caso comece jogando, será no lugar de Titi e o Goiás voltaria a ter a dupla de zaga considerada titular com Lucas Ribeiro e Messias.