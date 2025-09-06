O técnico Vagner Mancini brincou sobre o atual momento do Goiás nas cobranças de pênaltis e disse que ele será o novo cobrador oficial do clube esmeraldino. A fala do treinador ocorre após três penalidades desperdiçadas na Série B, em jogos em que a equipe não venceu nenhuma partida e poderia ter tido resultados diferentes.\nAo ser questionado quem seria o cobrador oficial do Goiás, o técnico não titubeou e, em tom de brincadeira, disse que ele será o novo cobrador: “Vagner Mancini”, falou o técnico, que na sequência começou a sorrir.\nO primeiro erro foi do goleiro Tadeu, que teve chute defendido por Marcelo Rangel, do Remo, quando o jogo pela 19ª rodada estava 1 a 0 para o time paraense, na Serrinha. No final, o Goiás buscou o empate.\nNa rodada seguinte, Tadeu voltou a ter um pênalti defendido. Desta vez por Renan, do Amazonas. O jogo estava empatado por 1 a 1, e o goleiro esmeraldino teve cobrança espalmada pelo adversário.