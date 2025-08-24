O técnico Vagner Mancini comemorou a vitória sobre o América-MG e disse que o triunfo sobre o Coelho ajuda a retomar a confiança do Goiás na corrida pelo acesso à Série A. O time esmeraldino, além de dar resposta rápida depois da derrota para o rival Vila Nova, volta para a liderança da Série B e abre oito pontos para o Remo, atual 5º colocado.\n“Essa é uma vitória que nos devolve a confiança. A cobrança sempre vai existir. Teve cobrança durante o jogo. É normal, eu entendo o sentimento de todo mundo”, falou o treinador esmeraldino.\n“Diante da semana que tivemos. Tensa, chata, de muita conversa e desequilíbrio emocional, nós sentimos o peso do jogo no 1º tempo. Na segunda etapa, ao meu ver, voltamos a jogar um bom futebol, fizemos o gol e tivemos outras oportunidades”, acrescentou com a análise da partida.