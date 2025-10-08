O técnico Vagner Mancini descarta pedir demissão do Goiás e mantém a convicção que o clube goiano vai subir à elite nacional. A pressão em torno do treinador cresceu após a derrota, de virada, para o CRB, nesta terça-feira (7) e sua saída chegou a ser cogitada pela direção esmeraldina, que se reuniu ainda na Serrinha depois do jogo válido pela 31ª rodada.\n“Eu largar? De maneira alguma. Eu confio em todo mundo”, afirmou. “Eu não tenho dúvida do controle. Estou há bastante tempo no clube, no futebol. Eu tenho convicção que tudo vai dar certo, eu não tenho dúvida que vamos chegar ao acesso. Eu confio no meu time de trabalho e jogadores”, completou Vagner Mancini.\nO treinador esmeraldino acredita que a mudança no cenário do Goiás passará por injetar “dose de confiança” no elenco do clube goiano. O time esmeraldino chegou ao quarto jogo sem vencer na Série B, segue na 2ª colocação, mas em crise técnica e de resultados que aumentam a pressão e deixam o alerta ligado na corrida pelo acesso à Série A.