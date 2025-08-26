O técnico Vagner Mancini descartou deixar o Goiás após receber uma sondagem do Vitória, que está na zona de rebaixamento na Série A. O treinador de 58 anos refutou ouvir qualquer proposta, seja do rubro-negro ou outro clube e afirmou que seu foco é permanecer na busca pelo acesso com a equipe esmeraldina.\nO anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (26) pelo treinador durante coletiva no estádio Hailé Pinheiro ao lado do diretor de futebol Lucas Andrino e do presidente do Conselho Deliberativo Paulo Rogério Pinheiro.\n“Não tenha dúvida que o convite ocorreu pela ligação com o Vitória, sou o treinador que mandou comandou o Vitória na Série A. Há identificação. A minha recusa foi pelo projeto que tenho no Goiás, o tempo de contrato, a relação no dia a dia com o Lucas Andrino, onde há cobrança e há incentivo no dia a dia. A minha relação com o Lucas é muito mais diária do que com o Paulo Rogério, que está sempre por perto”, disse o técnico Vagner Mancini.