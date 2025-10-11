Após mais um jogo sem vencer no comando do Goiás, agora em um empate de 1 a 1 contra o Athletic-MG fora de casa, o técnico Vagner Mancini demonstrou compreensão a respeito das críticas de torcedores, mas reiterou a confiança no acesso e na briga pelo título, a seis jogos do final da Série B.\nLeia também\n+ Goiás empata com o Athletic-MG e pode deixar o G4 na rodada\nDe acordo com Vagner Mancini, o Goiás fez um bom jogo em São João del Rei, pecou no gol do Athletic-MG, teve oportunidades para virar o placar, mas desperdiçou as chances. O bom futebol do time, segundo o treinador, dá confiança para a sequência do campeonato.\n“O torcedor quer ver o time dele ganhando, a gente entende isso. Eu acho que é perfeitamente aceitável quando você vê o seu torcedor, ainda mais em uma reta final, querendo ganhar, mas sigo confiante de que vamos conseguir esse acesso e brigar pelo título. Estamos confiantes, sabendo que ainda faltam 18 pontos a ser jogados”, disse o treinador.