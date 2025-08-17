O técnico Vagner Mancini não gostou da produção ofensiva do Goiás no clássico contra o Vila Nova e também reclamou da maneira como o árbitro Anderson Daronco/RS conduziu a partida. Neste sábado (16), o time esmeraldino perdeu para o rival colorado, por 2 a 0, pela 22ª rodada da Série B e deixou a liderança da competição.\n“Finalizamos pouco, só finalizamos nos últimos cinco minutos. O Goiás foi abaixo do que já mostrou na Série B. Obviamente que quando você perde, a crítica tem de ser aceita. Espero que essa semana possamos retomar o caminho diante do América-MG”, comentou o treinador.\nVagner Mancini não gostou da atuação do árbitro Anderson Daronco. Para o técnico do Goiás, o profissional “picotou” o jogo com paralisações.\n“O Vila parou demais o jogo, foram 28 faltas contra 11 do Goiás. A partir do momento que o Vila saiu na frente, (o Vila) picotou a partida e juntou com a falta de preparo físico do Daronco. O Daronco parou o jogo a todo instante, não estou arrumando desculpa. Na minha maneira de enxergar o jogo, o Vila mereceu a vitória. Mas aconteceram coisas, ele picotou, não deu cartões e parou o jogo demais”, reclamou o treinador.