O técnico Vagner Mancini lamentou a briga generalizada entre jogadores de Goiás e Coritiba, que resultou em seis expulsões (três de cada lado), após o fim da partida entre os times nesta sexta-feira (12). O treinador disse que não entendeu o que resultou na confusão, mas vê o clube goiano com “certo prejuízo” por causa do número de desfalques na sequência da Série B.\nAnselmo Ramon, Marcão e Benítez foram os atletas do Goiás expulsos por causa da confusão. Wellington Rato recebeu o terceiro amarelo, por reclamação antes do início da briga, e vai cumprir suspensão. É o mesmo motivo das ausências de Lucas Lovat e Gonzalo Freitas, que foram punidos com amarelo durante o jogo.\n“A gente leva certo prejuízo para casa por causa das expulsões e os outros que levaram o terceiro amarelo”, disse Vagner Mancini. “Sobre a confusão, sinceramente eu não vi o que aconteceu. Eu estava saindo de campo. Encontrei o Everaldo (atacante), que foi meu atleta, e estávamos conversando quando vimos a confusão. Já briguei muito em campo e hoje não faço mais isso, optei em ir para o vestiário. Com calma vou entender o que houve, só recebi as informações dos atletas expulsos de ambas as equipes”, acrescentou o treinador.