O técnico Vagner Mancini disse, neste sábado (20), que o Goiás vai subir à Série A. O treinador, que se mostrou mais aliviado após a vitória de 1 a 0 sobre o Paysandu, que encerrou sequência de três partidas sem triunfo do clube goiano, acredita que o time esmeraldino vai superar adversidades que vão surgir até o fim da Série B para voltar à elite nacional.\nO Goiás lidera provisoriamente a Série B após 27 rodadas, tem 48 pontos e, neste momento, sete a mais que a Chapecoense, 5ª colocada.\n“Eu não tenho dúvida disso (que o Goiás vai subir), mas é a minha opinião. Existem pessoas com outras opiniões e respeito. Diante do que vejo e conheço de futebol, não tenho dúvida disso, mas temos que mostrar todos os dias. Mostrar a clareza para os atletas e essa é função específica do treinador, do diretor, de quem fica por trás. As pedras estarão no caminho, a dificuldade vai existir sempre, mas não tenho dúvida (que o Goiás vai subir)”, afirmou o treinador esmeraldino após a vitória sobre o Paysandu.