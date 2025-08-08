O técnico Vagner Mancini acredita que a sequência de quatro partidas do Goiás em Goiânia é oportunidade para a equipe esmeraldina alavancar na Série B e retomar o caminho mais estável na corrida pelo acesso à Série A. Sem vencer há três partidas, o clube goiano encara o Operário-PR, neste sábado (9), na Serrinha.\nLíder da competição, o Goiás teve resultados ruins nos últimos jogos e entende que as partidas em Goiânia poderão mudar o cenário da equipe. Além do Operário-PR, o clube esmeraldino vai enfrentar América-MG e Botafogo-SP, ambos na Serrinha, e fará o clássico com o Vila Nova, no OBA.\nMoraes diz que pode evoluir no Goiás após marcar primeiro gol\n“Eu acho que é uma grande oportunidade que temos de alavancar novamente. Foi nessa fase do primeiro turno que conseguimos uma somatória boa de pontos (foram sete pontos), não quer dizer que no segundo turno vamos ter também, mas facilita não ter logística de viagens. Boa oportunidade que temos para retomar nosso caminho, sabendo que vamos ter dificuldades lá na frente”, analisou Vagner Mancini.